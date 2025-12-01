Papa Leone XIV, la Turchia e le tribolazioni di Erdogan

Il significato del primo viaggio all’estero del pontefice. Citando il predecessore ha detto: «Non può esserci pace senza libertà di religione, libertà di pensiero, libertà di espressione e rispetto per le opinioni degli altri».

Prima Ataturk poi Erdogan. Il primo viaggio all’estero di Leone XIV è iniziato dall’Anitkabir, il mausoleo del fondatore della Repubblica turca. L’austero monumento, dove milioni di turchi, soprattutto quanti si riconoscono nella laicità, impersonata da Ataturk, seguitano negli anni ad affollarsi per omaggiarne memoria e lascito. Poi ha raggiunto Erdogan al fastoso Palazzo presidenziale, il Cumhurbaskanligi Külliyesi. La denominazione indica tutta la distanza tra il primo e l’attuale presidente.