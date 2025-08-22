Nuova colonia israeliana, così il futuro è sempre più ingovernabile
L’approvazione della costruzione dell’insediamento tra Gerusalemme Est e Ma‘ale Adumim sancirebbe di fatto la fine dell’idea dei «due Stati»
Israeliani all'insediamento di Ma'ale Adumim - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Tra i suoi molti incarichi, William Robert Wellesley, Primo Conte di Peel, presiedette, dal 1936, la Commissione reale per la Palestina che prenderà poi il suo nome. Un organo incaricato di indagare le cause dell’insurrezione popolare araba contro l’immigrazione ebraica e l’acquisto di terre da parte dei coloni sionisti e di proporre una soluzione che garantisse la stabilità politica del Mandato britannico per governare la regione. Constatata l’impossibilità di una convivenza pacifica tra arabi
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.