Namibia al voto tra passato e futuro

Swapo (South West Africa People’s Organization) lottò per l’indipendenza, ma ora i giovani chiedono lavoro

3 ' di lettura

Un'elettrice deposita la sua scheda nell'urna - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Mentre la 72enne Netumbo Nandi-Ndaitwah (NNN) potrebbe passare da vice a prima donna presidente della Namibia, il suo partito, la Swapo (South West Africa People’s Organization), al potere dal 1990, anno dell’indipendenza del Paese, potrebbe dover condividere la leadership. I primi risultati delle elezioni presidenziali e legislative, indette per lo scorso mercoledì 27 novembre – alle quali si sono registrate per votare almeno 1,4 milioni di persone – sono attesi per oggi. Se nessun candidato ot