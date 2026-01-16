Mozambico e terrorismo, le radici profonde della crisi
«Radicalismo religioso e terrorismo non fanno parte dell’anima mozambicana. Da secoli, infatti, le diverse religioni –soprattutto Cristianesimo e Islam – convivono in pace, armonia e rispetto reciproco. La componente religiosa è strumentalizzata».
Il cardinale Pietro Parolin ha commentato così – durante la sua visita in Mozambico per celebrare il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Paese sudafricano e la Santa Sede (5-10 dicembre 2025) –, la guerra in corso nella provincia di Capo Delgado.
Troppo facile parlare genericamente di terrorismo islamico o di guerra di religioni, senza andare alle origini del fenomeno. È senz’altro vero che dal 2017 il gruppo Ansar al sunna wa jammah, noto come Al-Shabaab («gioventù», in arabo), semina morte e distruzione.
Attacca e incendia i villaggi, saccheggia le case, rapisce donne e bambini, uccide in modo brutale. In otto anni, il conflitto ha causato più di quattromila morti e più di un milione di sfollati (dati Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Unhcr).
Durante la visita in Mozambico, il Cardinale Segretario di Stato, Sua Eminenza Pietro Parolin, si è recato a un campo di reinsediamento nei pressi di Pemba, dove ha incontrato gli sfollati interni, portando la vicinanza del Santo Padre e di tutta la Chiesa a loro e al popolo di… pic.twitter.com/Hk2Sa2t90Q— Segreteria di Stato della Santa Sede (@TerzaLoggia) December 9, 2025
Ma l’adesione all’islamismo internazionale arriva in una fase successiva. Il conflitto, infatti, trova le radici nella rabbia giovanile e nella totale assenza dello Stato, che non garantisce i diritti basilari, e riserva le opportunità migliori a chi viene dal sud del Paese, a scapito delle comunità locali.
La provincia di Capo Delgado è la parte più ricca di risorse – gas naturale, grafite, minerali preziosi, rubini – ma è anche la più trascurata dal governo, tanto da essersi guadagnata il nome di «Cabo Esquecido», capo dimenticato. Il Mozambico ha una superficie maggiore di qualsiasi Paese dell’Ue, e conta una popolazione di circa 30 milioni di persone.
E con distanze enormi. Tra la capitale Maputo e Capo Delgado, la più settentrionale del Paese, ci sono 2.700 chilometri, 27 ore di macchina; un’ora e mezza in aereo. Ma per gli abitanti è un miraggio volare. Alla maggior parte della popolazione mancano i beni primari: cibo, cure mediche ed educazione.
I continui cicloni – Idai nel 2019, Eloise nel 2021, Freddy nel 2023, Chido nel 2024 – che si sono abbattuti sul Paese, che si trova sulla traiettoria delle tempeste tropicali che nascono nell’Oceano Indiano, hanno portato altra morte e altra distruzione.
La condizione sociale è resa ancora più esplosiva dal fatto che i proventi provenienti dalle risorse naturali finiscono nelle tasche dei gruppi stranieri e dei politici corrotti.
La rabbia è diventata ribellione. L’emarginazione dei gruppi islamici da parte del Governo, ha facilitato la radicalizzazione. Al-Shabaab – che nulla c’entra con l’omonimo gruppo terrorista somalo – si è «presentata» ufficialmente, a ottobre 2017, con l’attacco alla città portuale Mocímboa da Praia, terminato con la presa della città, e la dichiarazione di Califfato nel 2020.
Guarda caso, il 2017 è anche l’anno della firma dei primi contratti per il gas con le multinazionali estere: la francese Total, la statunitense Exxon Mobil, l’italiana Eni. Il Governo – che considera quella in corso a Capo Delgado come un’aggressione terroristica alimentata da gruppi jihadisti esterni al Paese, ha assoldato prima compagnie di mercenari, come la russa Wagner, e la sudafricana Dyck Advisory Group.
In un secondo momento ha chiesto aiuto all’estero. Sono stati coinvolti i militari ruandesi e della Sadc (Southern African Development Community); l’Unione europea ha inviato 140 istruttori ad addestrare le forze locali. Alcune aree sono state riconquistate, tra cui proprio Mocímboa da Praia, ma l’insicurezza e l’emergenza umanitaria continuano.
Anche perché gli eserciti si sono posizionati in prossimità degli impianti di sfruttamento delle risorse, il che induce a pensare che sia quella la preoccupazione, più che l’incolumità della popolazione.
Su questo contesto si innestano le violente proteste seguite ai risultati delle elezioni – tenutesi a ottobre 2024 –, che hanno visto eletto alla presidenza Daniel Chapo, esponente del partito al potere Frelimo (Fronte di Liberazione del Mozambico), ma che le opposizioni hanno accusato di brogli.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.