Mozambico, Chapo al governo: inizio di mandato tra proteste e promesse

L’insediamento di Daniel Chapo si è svolto tra speranze di unità e scontri di piazza

3 ' di lettura

Il nuovo presidente del Mozambico Daniel Chapo durante la cerimonia di insediamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ha giurato di «adempiere fedelmente alla funzione di Presidente della Repubblica» per i prossimi cinque anni. Daniel Chapo, 48 anni, segretario generale del partito Frelimo (Fronte di Liberazione del Mozambico) è il nuovo presidente del Paese dell’Africa australe. Il 2024 è stato per l’Africa un anno di svolte epocali La cerimonia di insediamento, alla quale hanno partecipato circa 2.500 ospiti, si è tenuta nella capitale Maputo, in una Piazza dell’Indipendenza blindatissima il 15 gennaio, in qu