Mozambico al voto per la continuità

Il Paese dell’Africa meridionale domani alle urne: l’attuale capo di Stato, Filipe Nyusi, 64 anni, è al secondo mandato (2015 e 2019), e non potrà ricandidarsi

3 ' di lettura

Il candidato della Frelimo Daniel Chapo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il 9 ottobre, il Mozambico, Paese dell’Africa meridionale, andrà alle elezioni. Diciassette milioni di cittadini voteranno per il presidente, il Parlamento e le autorità provinciali. Assieme a loro anche 330mila mozambicani in diaspora. L’attuale capo di Stato, Filipe Nyusi, 64 anni, è al secondo mandato (2015 e 2019), e non potrà ricandidarsi. Strano, ma vero, questa volta un leader africano rispetterà la Costituzione, anche se suo malgrado. E questo perché il Frelimo (Fronte di Liberazione del