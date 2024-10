Meloni, due anni più da Draghi che da Le Pen

Così si potrebbe condensare il giudizio sul primo bienno di governo

3 ' di lettura

Giorgia Meloni - © www.giornaledibrescia.it

Ci aspettavamo una nuova Le Pen e ci ritroviamo un Draghi in gonnella. In questo enunciato si potrebbe icasticamente condensare il giudizio sul primo biennio di governo della Meloni. Sarebbe quindi tempo che le due parti in lotta - destra e sinistra - ne prendessero atto invece di continuare a recitare la parte in commedia nella quale ripetono fino alla noia un copione decisamente datato. Si perpetua una sorta di gioco degli specchi, in cui destra e sinistra si rispecchiano l’una nell’altra. Per