M5s, Conte espelle Grillo: chiuso il contratto da 300mila euro

La decisione dell’ex «Avvocato del popolo» avrà comunque un prezzo: chi vivrà vedrà

Giuseppe Conte e Beppe Grillo nel 2023 - Foto Ansa/Fabio Frustaci © www.giornaledibrescia.it

Tutti i protagonisti del M5s sono ritornati in pista in queste giornate, compreso Davide Casaleggio. Non per nulla, visto che si tratta di un tornante decisivo, quello del tentativo di espulsione di fatto e di chiusura di ogni relazione (non solamente «lavorativa») con Beppe Grillo. Per il quale, come ovvio, non c’è più spazio dentro il «PdC», il partito personale di Giuseppe Conte, con la corte di un gruppo di notabili a prova di bomba sotto il profilo della fedeltà e del lealismo nei confronti