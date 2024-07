L’uragano Trump spaventa l’Europa e «divide» l’Italia

È bastata l’eventualità che sia il candidato repubblicano ad insediarsi alla Casa Bianca per mandare in fibrillazione le forze politiche del Vecchio Continente. Da noi è Salvini a scommettere sul tycoon, che potrebbe essere un appoggio salvifico per la Lega

Donald Trump alla Van Andel Arena di Grand Rapids in Michigan - Foto Ansa/Epa/Allison Dinner © www.giornaledibrescia.it

Ancora qualche adempimento formale, ancora la convention dei democratici, ancora qualche schermaglia di rito, e i giochi saranno fatti. Tutto, comunque, lascia intendere che sarà ben difficile per Biden – o per chi gli potrebbe subentrare come candidato alla presidenza – di impedire a Trump di tornare alla Casa Bianca. L’attesa è forte in tutto il mondo. È in gioco la guida della, pur sempre, maggiore potenza del globo. Per di più, dalle urne potrebbe uscire un cambiamento storico dell’ordine po