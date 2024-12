L’Italia e la teoria del calabrone

Anno che si chiude, bilanci da redigere. Qui rileviamo e novità e le conferme che si sono registrate negli ultimi dodici mesi

3 ' di lettura

Giorgia Meloni durante il messaggio natalizio rivolto agli italiani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Anno che si chiude, bilanci da redigere. Facili da stilare, se ci si limita a considerare i numeri. Difficili, se non impossibili, se si entra nel terreno minato dei giudizi politici. Un solo esempio: la stabilità di governo, in genere considerata un dato positivo, non è così se andate a chiederlo a uno di sinistra. Meglio non avere un governo stabile, se di destra, una destra accusata di tenere il manganello nascosto sotto il doppio petto. Non c’è da farsi illusioni, quindi, sulla possibilità d