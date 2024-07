Quell’antico legame tra Italia e Brasile

Fabio Gentile

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita al Santuario Arcidiocesano del Cristo Redentore di Rio di Janeiro, 19 luglio 2024

La recente visita in Brasile di Sergio Mattarella è stata uno dei momenti più significativi del 150° anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile (1874-2024). Il presidente italiano in dialogo con il presidente brasiliano Lula e con le massime cariche diplomatiche e politiche italiane e brasiliane ha ricordato la nave «Sofia» salpata dal porto di Genova per condurre i primi migranti italiani in Brasile nel 1874. Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, gli italiani erano l