Le giornate rischiano di essere più dei giorni

In Parlamento molte richieste per date riservate ai temi più svariati

Foto Ansa

Finirà che avremo più giornate che giorni. Monta l’ondata delle richieste per indire giornate nazionali o mondiali da dedicare a questo o quello. E l’Italia non fa eccezione. Anzi. L’ultima richiesta è stata presentata a Montecitorio il 29 luglio e si aggiunge alla coda di una settantina di proposte che dovranno essere prese in considerazione alla ripresa delle attività parlamentari. Sì, perché nel nostro Paese una «giornata» per essere ufficialmente proclamata dev’essere deliberata dalle Camere