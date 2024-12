Le ambiguità e gli errori del team di Kamala Harris

Un’analisi all’origine della sconfitta dei democratici alle elezioni Usa

3 ' di lettura

Kamala Harris - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Molto è stato scritto a commento dell’esito delle elezioni americane, prevalentemente letto come la conferma dell’avvento di un processo destinato a segnare l’affermazione di una destra in via di conquistare una supremazia sempre più probabile e tesa a stravolgere i tradizionali assetti delle democrazie. Se ieri si parlava della fine della storia ormai consegnata all’occidentalizzazione del mondo, un «mondo piatto», oggi il paradigma pare destinato a rovesciarsi e c’è già chi teorizza un imminen