La politica deve gestire l’Intelligenza Artificiale

Complessità, opacità, adattabilità e autonomia sono le caratteristiche di questa nuova tecnologia che è necessario regolamentare, anche seguendo le riflessioni algoretiche di Papa Francesco

3 ' di lettura

ChatGPT è per molti il primo accesso all'AI generativa

Non c’è dubbio che l’Intelligenza Artificiale sia già parte del nostro futuro, di noi come singoli e dell’intera umanità: un sistema sempre più potente, da sottoporre a forme severe quanto efficaci di controllo, basato – così la definizione dell’Ocse – «su una macchina in grado di dedurre dall’input che riceve, grazie all’implementazione di sofisticate capacità adattive dotate di diversi livelli di autonomia, una serie di dati processabili finalizzati a generare svariati output (come ad esempio