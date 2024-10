La bellezza che cura

È un’esperienza dell’anima, non un concetto: colpisce i sensi e ci fa provare stupore quando percepiamo l’armonia di cui si compone

«È possibile che la bellezza possa curare?» - Foto/Unsplash

È possibile che la bellezza possa curare? È una domanda intrigante ma la riposta è complessa perché allude al «bello» e al fatto che ci possa far bene o addirittura salvare come diceva nel libro «L’idiota» Dostoevskij «La bellezza salverà il mondo». Prima di tutto però serve chiarire cosa si intende per bellezza. Forse va superata l’idea della bellezza come cosmesi, che è la dimensione esteriore delle cose, anche se non si tratta di negare la funzione terapeutica del trucco volto a migliorare il