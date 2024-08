La noia, uno stato pesante ma serve

Giuseppe Maiolo

La paura di chi sta a fianco a chi vive la noia è che questa che potrebbe essere l’incipit di una depressione. Ma c’è un rapporto diretto tra noia e benessere

La noia è importante - Foto/Pexels

C’era una volta la noia. Sembra una battuta, ma non lo è, perché un tempo ci si annoiava di più in quanto oggi c’è il cellulare che non fa più annoiare nessuno. Una volta il sentimento provato era quello di non aver voglia di fare niente che è uno stato psicologico comune a tutti e spesso temporaneo, ma in particolare frequente tra gli adolescenti che indica disinteresse e senso di vuoto, in genere pesante e vischioso. Una condizione in cui prevale la sensazione di essere in disparte dal mondo.