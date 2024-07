La barriera polacca per fermare Putin

Massimo Cortesi

Varsavia ha avviato un imponente programma di potenziamento delle sue forze armate: una serie di apprestamenti molto simili a quelli realizzati dai russi sul fronte di Zaporizhzhia

Il primo ministro polacco Donald Tusk in visita alla base militare americana di Jasionka - Foto Ansa/Epa/Darek Delmanowicz © www.giornaledibrescia.it

Sulla spinta del conflitto in Ucraina, Varsavia ha avviato da due anni un imponente programma di potenziamento delle sue forze armate, i cui effettivi dovrebbero diventare 300mila, di fatto raddoppiando e potranno contare su migliaia di nuovi mezzi ordinati e già in corso di consegna, specie da parte di Usa e Corea del Sud, a cominciare da carri armati e semoventi di artiglieria, oltre ad aerei da caccia ed elicotteri. Per questo il rapporto tra spese per la difesa e Pil è già stato portato da t