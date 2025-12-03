Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniEconomia

Innovazione e dimensioni, sfide che non possiamo più rinviare

Claudio Teodori
Il quadro che emerge dall’analisi dei bilanci di oltre mille aziende bresciane, realizzata dall’Università degli Studi di Brescia e dal Giornale di Brescia
L'innovazione è imprescindibile per il futuro
L'innovazione è imprescindibile per il futuro

Dall’analisi dei bilanci di oltre mille società bresciane, realizzata insieme al Giornale di Brescia e presentata martedì sera al Teatro Grande, emerge una provincia che nel 2024 ha ulteriormente peggiorato, seppur in misura contenuta, la sua situazione reddituale, con particolare riguardo alla gestione caratteristica. Le stesse imprese hanno invece confermato la loro solidità, con un buon livello di patrimonializzazione, con l’unica eccezione della sostenibilità del debito, che per ora assume v

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario