Innovazione e dimensioni, sfide che non possiamo più rinviare

Il quadro che emerge dall’analisi dei bilanci di oltre mille aziende bresciane, realizzata dall’Università degli Studi di Brescia e dal Giornale di Brescia

L'innovazione è imprescindibile per il futuro

Dall’analisi dei bilanci di oltre mille società bresciane, realizzata insieme al Giornale di Brescia e presentata martedì sera al Teatro Grande, emerge una provincia che nel 2024 ha ulteriormente peggiorato, seppur in misura contenuta, la sua situazione reddituale, con particolare riguardo alla gestione caratteristica. Le stesse imprese hanno invece confermato la loro solidità, con un buon livello di patrimonializzazione, con l’unica eccezione della sostenibilità del debito, che per ora assume v