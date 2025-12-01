Giornale di Brescia
Il 70% delle imprese opera con l’estero

Claudio Teodori
La ripartizione del fatturato: cala il valore delle vendite realizzate nel mercato domestico
Il Bresciano ha una vocazione all'internazionalizzazione
La distribuzione geografica del fatturato è un’informazione rilevante in un territorio vocato all’internazionalizzazione come la provincia di Brescia. Questa indicazione è però disponibile in tutti i bilanci e viene fornita nel 2024 dall’85% delle imprese: il valore del fatturato di cui è nota la ripartizione per area è pari a circa il 90% del totale (76,1 miliardi di euro nel 2024), relativamente stabile nel tempo. Si tratta, quindi, di valori pienamente rappresentativi delle realtà esaminate.

  3. Ricarica la pagina se necessario