Il 70% delle imprese opera con l’estero

La ripartizione del fatturato: cala il valore delle vendite realizzate nel mercato domestico

2 ' di lettura

Il Bresciano ha una vocazione all'internazionalizzazione

La distribuzione geografica del fatturato è un’informazione rilevante in un territorio vocato all’internazionalizzazione come la provincia di Brescia. Questa indicazione è però disponibile in tutti i bilanci e viene fornita nel 2024 dall’85% delle imprese: il valore del fatturato di cui è nota la ripartizione per area è pari a circa il 90% del totale (76,1 miliardi di euro nel 2024), relativamente stabile nel tempo. Si tratta, quindi, di valori pienamente rappresentativi delle realtà esaminate.