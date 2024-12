Il bivio politico dei 5 Stelle

Il M5s tra Conte e Grillo e il futuro delle opposizioni

Giuseppe Conte e Beppe Grillo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Lo scontro tra l’«Elevato» - Beppe Grillo - e l’«avvocato del popolo» - Giuseppe Conte - sembra non avere fine e rischia anzi di trascinarsi in un ginepraio di azioni legali sino ad offuscare la dimensione politica della contesa in atto e a confondere un’opinione pubblica peraltro sempre più estranea allo spettacolo offerto dal fondatore dei 5 Stelle e da colui che, dopo esserne stato il successore, oggi lo estromette dalla sua creatura. Nuova era per il Movimento 5 Stelle: addio al campo largo