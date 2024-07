La strage di bambini e il ruolo di Hezbollah

Michele Brunelli*

Il peso del «Partito di Dio» in Medio Oriente e i possibili scenari della crisi con Israele

Funerale dei combattenti Hezbollah uccisi negli attacchi israeliani nel Libano meridionale

«È colui che sceglie per alleati Allah e il Suo Messaggero e i credenti, in verità è il Partito di Dio, che avrà la vittoria». È questo il versetto coranico che svetta sulla bandiera di Hezbollah, movimento sciita nato nel Libano della guerra civile dei primi anni Ottanta. Una scelta politica e militante indicativa, poiché far riferimento alla parola di Dio significava cercare di convincere i propri adepti che ogni azione portata avanti dal gruppo sarebbe stata eseguita per il volere dell’Altiss