Al Giro qualcuno ha pagato il riposo, Ciccone può restare un po’ in rosa

Come avevo previsto la prima tappa in Italia del Giro non è stata per velocisti. Mi ha sorpreso che abbiano fatto così forte la salita di Cozzo Tunno, ma troppi corridori sono saltati per aria a mio avviso. Dopo il giorno di riposo qualcuno, come sempre, ha pagato.

Leggi anche Giro d’Italia: la prima frazione in Italia non è per sprinter Penso alla maglia rosa Thomas Silva: ha ancora poca esperienza, nel riposo fai interviste, qualche massaggio, un caffè, ha staccato la spina da gambe e testa. Ci sta. Ma non me l’aspettavo da Bernal: è vero che poi è rientrato nel gruppo di testa, ma non è da lui perdere così terreno quando erano ancora in tanti davanti. O non sta bene, o ha trovato una giornata no, in ogni caso anche questa fatica la pagherà.