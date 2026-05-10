Giro d’Italia: Magnier è lo sprinter migliore

Ora ne abbiamo la certezza: Paul Magnier in questo momento è il velocista più forte al mondo. A Sofia ha conquistato la tappa con una volata magistrale con una bella rimonta su Milan ed ha superato fior fior di velocisti presenti numerosi a questo Giro. Nonostante il fondo sconnesso è riuscito ad alzarsi sui pedali anche negli ultimi 50 metri.

Per Milan invece è purtroppo l’ennesima sconfitta. Non voglio mettere il dito nella piaga, ma al friulano gli manca l’uomo che lo porta fuori in velocità come lo era Lombardi per Cipollini, invece si trova spesso davanti troppo presto e sbaglia i tempi perché è costretto a partire in anticipo. Poi sullo stile della volata, beh non è certo bello da vedere. È però talmente potente sui pedali che sbatte la bici da una parte all’altra ed anche ieri ha sbandato non poco perdendo aderenza sul fondo in porfido in questa volata.