Giro d’Italia: che finale di tappa confuso

Un finale così confuso non me lo ricordo. Quando pensavo che se la giocassero Vingegaard e Pellizzari ecco arrivare il gruppo. Bel successo per l’Astana, ma provo un poco di rammarico per Scaroni che forse ha peccato di generosità. Sei al Giro devi pensare anche a te stesso. La vittoria di tappa avrebbe significato maglia rosa, occasioni da prendere al volo queste.

Leggi anche Giro d’Italia: subito una grande maglia rosa Ora però la maglia rosa potrebbe condizionare un poco le strategie di squadra perché saranno impegnati a difenderla. Tuttavia questa tappa ci ha detto che ne vedremo delle belle nei prossimi giorni perché i corridori di classifica mi sembrano già tutti in palla.