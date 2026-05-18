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Giro d’Italia: se Scaroni fa una bella crono, mercoledì può andare in rosa

Il giorno di risposo offre la possibilità di analizzare le condizioni del bresciano in vista delle prossime tappe
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

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Scaroni impegnato nella crono del giro nel 2024 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Scaroni impegnato nella crono del giro nel 2024 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Questo primo scorcio di Giro d’Italia ci ha riservato un Christian Scaroni in condizione che può aspirare ad indossare per qualche giorno o almeno per un solo giorno la maglia rosa. Mi sono studiato bene le classifiche e la situazione e devo dire che sono convinto di questa opportunità.

I favoriti della crono

Nella crono che vede come favorito Ganna, Vingegaard non si risparmierà per mettere più distacco possibile sui suoi avversari, non improbabile che possa sfilare la rosa a Eulalio che mi pare piuttosto stanco. Scaroni deve approfittare della situazione perchè non lotta per la vittoria del Giro ed averlo in maglia rosa farebbe comodo allo stesso Vingegaard per non logorare la sua squadra.

Quindi se io fossi il suo direttore sportivo come un tempo gli direi di correre una grande crono e poi nei due giorni successivi provare ad entrare in una fuga che arriverà quasi sicuramente al traguardo. Gli unici avversari che nel piano di avvicinamento alla rosa deve tenere in considerazione sono la coppia della Tudor, il francese Rondel e l’australiano Storer.

Il piano tattico

Nella cronometro il bresciano può guadagnare sicuramente un minuto, forse addirittura due su Eulalio e può far meglio di altri big. Poi intendiamoci, Scaroni non può vincere un Giro d’Italia, non è nelle sue caratteristiche, ma togliersi delle belle soddisfazioni questo sì.

Se invece Scaroni dice di non pensare in questo momento alla maglia rosa o mente sapendo di mentire oppure quelli del suo team dormono. Certi «treni» passano probabilmente una sola volta nella vita, tanto vale afferarli al volo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Christian ScaroniGiro d'Italia 2026

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