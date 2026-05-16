Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Ciclismo

Giro, dilemma Scaroni: curare la classifica o puntare alle tappe

Il bresciano della Xds Astana ora è risalito al quarto posto nella generale
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

Commentatore

Christian Scaroni capitano della Xds Astana al Giro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Christian Scaroni capitano della Xds Astana al Giro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Oggi abbiamo visto un buon Christian Scaroni in azione anche se al traguardo ho colto un suo gesto di stizza perchè il compagno di squadra Silva gli è scattato in faccia.

Quarto nella generale

Grazie al sesto posto il bresciano è salito in quarta posizione nella generale. D’accordo siamo ancora ad inizio Giro, ma mi chiedo che pensieri possa cullare Scaroni quando va a dormire in queste sere in albergo. Perché credo gli si ponga un dilemma: curare un piazzamento nella top ten in classifica oppure staccarsi e prendere minuti per poter poi agire più liberamente alla caccia di una vittoria di tappa. Sulla carta è quest’ultimo il suo obiettivo ma per un italiano al Giro non si può far finta di non essere in classifica.

La maglia rosa

Eulalio dimostra di essere un corridore vero - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it
Eulalio dimostra di essere un corridore vero - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it

Regge bene in rosa intanto Eulalio che dimostra di essere un corridore vero e per la Bahrain Victorius, la squadra World Tour che ha vinto di meno da inizio stagione e dove la Bianchi ha investito pesantemente, questa maglia rosa è una manna dal cielo. Per lui il test della verità sarà la crono: non sappiamo come va, ma se contiene il distacco in 2-3 minuti può aspirare ad un posto finale nella Top 10.

La sorpresa austriaca

Invece intravedo possibilità di podio per l’austriaco Felix Gall. La sua squadra, la Decathlon, ha fatto un notevole salto di qualità in questi ultimi due anni. E adesso ha pure il fenomeno Seixas.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giro d'Italia 2026Christian Scaroni

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoCome capire se la tua offerta luce e gas è ancora convenienteCome capire se la tua offerta luce e gas è ancora conveniente

Mantenere un controllo costante sulle proprie utenze domestiche non è più soltanto una buona pratica di economia familiare, ma una necessità dettata dalla velocità con cui il mercato energetico evolve.

Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdBIl libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Volume sull’IA e sulle decisioni delegate alle macchine, scritto da Marco Camisani Calzolari

SCOPRI DI PIÙ