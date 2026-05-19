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Crono del Giro: Ganna è stato stratosferico, Eulalio spinto dalla rosa

Christian Scaroni ha scelto di uscire di classifica: la tappa di Chiavari è fatta per le fughe e per le sue caratteristiche
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

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Filippo Ganna, vincitore della cronometro Viareggio-Massa, decima tappa del Giro d'Italia 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Filippo Ganna, vincitore della cronometro Viareggio-Massa, decima tappa del Giro d'Italia 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cosa dire, di una cronometro così dritta e piana, in vecchio stile? Filippo Ganna è stato stratosferico nella Viareggio-Massa del Giro, per il resto mi aspettavo qualcosa di più da tutti gli altri uomini di classifica, a parte Pellizzari che è andato più forte del previsto.

Il leader

E mi aspettavo invece qualcosa di meno dalla maglia rosa Eulalio. Pensavo che a Massa avrebbe preso Vingegaard la testa della classifica generale, invece il portoghese della Bahrain si è difeso bene: è proprio vero che la maglia rosa ti dà seguito e pressione, ma ti spinge anche a dare qualcosa di più.

Se la sua squadra lo supporta bene potrebbe tenere la maglia fino a Pila, però dovrà spremere i suoi e rintuzzare tante fughe a partire da oggi.

Prossima tappa da fuga

A proposito del nuovo arrivo a Chiavari, credo proprio sia l’obiettivo del nostro Christian Scaroni perché è una tappa adatta a lui. Non mi ha «ascoltato» e prendendo oltre 7’ ieri ha scelto di uscire di classifica, mi auguro che ora faccia quello che è nel suo Dna, entri nella fuga giusta e vinca questa benedetta tappa.

Di certo ci proverà, anche se l’Astana, che non ha un vero uomo di classifica, ha tanti battitori liberi: da Bettiol a Da Silva, sono in 4-5 a poter dare battaglia. Di certo è il giorno giusto: dopo la crono i primi 15, che hanno dato un po’ di più, resteranno coperti nella pancia del gruppo in attesa delle vere montagne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Filippo GannaChristian ScaroniGiro d'Italia 2026

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