Al Giro d’Italia una tappa assurda ma molto bella

Tappa assurda, ma alla fine pure bella. I corridori di testa finivano spesso a terra perché rischiavano troppo, mentre avrebbero dovuto essere più prudenti visto il vantaggio sugli inseguitori. Mi sarei invece aspettato più coraggio da altre squadre, ma nessuna ha fatto quello che doveva, hanno tutti preferito non rischiare.

Chi ha perso L’unico davvero perdente di questa frazione è però Giulio Ciccone. Non doveva perdere la maglia rosa e a mio avviso gli errori sono stati due. Il primo è che avrebbe dovuto cercare alleati. Quando è passata a dargli man forte la Red Bull Bora Hansgrohe lo svantaggio è sceso a 1’40’’, 1’50’’.