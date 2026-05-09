Giro d’Italia: subito una grande maglia rosa

Il Giro inizia subito con un bel nome: Paul Magnier è un giovane francese di grande prospettiva. A soli 22 anni ha già vinto 27 corse fra i professionisti compresa questa tappa del Giro che rappresenta finora il suo traguardo più prestigioso. È arrivato al Giro con i fari spenti, nessuno forse lo indicava nel pronostico, ma ricordiamoci che questo ragazzo è a ridosso della top ten nella classifica mondiale e solo lo scorso anno ha ottenuto 19 vittorie. Quindi un degno vincitore per la prima tappa e una grande maglia rosa. Oltretutto corre in una squadra che lavora bene per i successi parziali.

Leggi anche Giro d’Italia, a Burgas tappa e maglia rosa per Magnier C’è un poco di delusione da italiani perché contavamo su Milan. Ma nella Trek sono troppo nervosi causa i mancati risultati di inizio stagione e peccano nella gestione del treno. Anche ieri Consonni era da una parte e Milan dall’altra, Walscheid troppo avanti. Ad essere onesti però mi è sembrato che il friulano non avesse poi una grande gamba.