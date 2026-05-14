Giro d’Italia: domani sarà spettacolo, e se Scaroni mi darà retta...

Bravo e fortunato. La fotografia che faccio a Davide Ballerini è questa, primo italiano ad imporsi in una tappa di questo Giro. Qualcuno non ha ancora capito che prima di una volata andrebbero usati anche i freni, soprattutto in curva e su asfalto bagnato: lui ha avuto l’intelligenza di tenersi a destra e la bravura di stare in piedi. Ballerini d’altronde è uno che sa usare la bicicletta meglio di altri.

Ballerini esulta all'arrivo - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it È stata la tappa che mi aspettavo, dopo una frazione dura e quella che arriva domani durissima. Spero nel meteo, ma i 244 km, il Blockhaus e non solo diranno qualcosa sulla classifica generale. Io credo ci sarà battaglia già a Roccaraso e credo anche che vedremo due gare in una: quella per la conquista della tappa e quella per andare a vestire la maglia rosa.