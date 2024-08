Ferragosto, il valore spirituale oltre la festa

Si può dire che non esista località bresciana che non abbia un edificio di culto dedicato a Maria: un immenso patrimonio di fede e arte

Il duomo di Brescia, cattedrale di Santa Maria Assunta

Ferragosto, ormai, è un giorno che la gente in maggioranza vive nell’evasione, all’insegna della distrazione e del divertimento. Questo dato oggettivo non cancella, tuttavia, il fatto che il cuore del Ferragosto sia la festività mariana dell’Assunta, fino a qualche decennio fa ancora molto sentita in tante località del Paese, tenendo conto che il culto all’Assunta ha radici molto precedenti alla proclamazione del dogma nel 1950 durante il pontificato di Pio XII. Nel Bresciano Nel Bresciano a Mar