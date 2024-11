Lo sguardo che cura e quello che trascura

Una madre non «guarda» semplicemente il figlio, ma lo «osserva» e mentre lo fa con occhi attenti gli permette di essere osservata

3 ' di lettura

«Mi bastava uno sguardo da piccolo per capire da mia madre se stavo facendo qualcosa di buono o di negativo». Una frase che ho sentito dire una quantità di volte. Ed era così! Non servivano tante parole, bastavano gli occhi per dare un consenso o contenere un comportamento non opportuno. Lo stare in silenzio non corrispondeva alla distanza, anzi nell’assenza di parole si cresceva perché c’erano gli occhi che aiutavano a far venire fuori le parti migliori oppure a frenarne l’esuberanza. Era con l