Le fiabe servono a crescere: non sono fantasticherie ingenue

Ogni fiaba, tramandata per via orale, esprime le emozioni che vive l’individuo e insegna che la vita è un’avventura a ostacoli

Leggere le favole aiuta a crescere - Foto Pexels

All’ingresso del Museo dei Bambini di Boston, c’è un’iscrizione che dice: «Qui non si raccontano storie. Le storie non sono mica storie. Qui si fa sul serio». Per dire che le storie che noi chiamiamo «fiabe» non sono fantasticherie ingenue, ma racconti preziosi che narrano dell’uomo e della vita. Parlano degli ostacoli e delle difficoltà che ogni individuo incontra nel corso dell’esistenza e riflettono gli sforzi e le fatiche legate alla crescita e al processo di individuazione. La parola «fiaba