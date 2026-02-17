Giornale di Brescia
E tu come ti vorresti chiamare?

Annalisa Strada
Dopo un divorzio di quelli combattuti fino all’ultima carta, Cosetta si è ritrovata sola con il figlio Ettore, ancora piccolo
Alla fine resta solo chi c'è stato davvero
Dopo un divorzio di quelli combattuti fino all’ultima carta, del tipo che ti brucia l’anima e non lascia crescere nemmeno l’erbetta della più timida speranza, Cosetta si è ritrovata sola con il figlio Ettore, ancora piccolo. Il padre ed ex marito si trasferisce in un’altra regione e diventa quel tipo di fu coniuge che dimentica gli alimenti, che contratta ogni spesa straordinaria con fervore degno di più nobile causa e che rinuncia volentieri ai fine settimana con il figlio, per non dire delle ferie. Per intenderci, non comunica nemmeno al figlio e alla moglie del passato di essersi risposato, così che il bambino scopre all’improvviso di essere diventato il fratellastro di tre sorelle acquisite. Le carte bollate si sprecano e si accumulano.

Di fronte a difficoltà così evidenti, Cosetta si fa carico delle proprie e delle altrui sviste sentimentali e mette tutta se stessa nel tentativo di non aizzare il bambino contro il padre. Lo fa persino quando deve macinare chilometri per recuperare Ettore lasciato in qualche stazione o passare ore al telefono con lui per suturare gli strappi di discussioni, rivalse e accantonamenti, in mezzo alle nuove emergenze dettate da una famiglia che insiste nel farlo sentire un corpo estraneo.

Il dubbio di ogni genitore che resta solo con un figlio e deve giocarsi tutti i ruoli è sempre lo stesso: sto facendo abbastanza? Sto prendendo le decisioni giuste? Lo sto aiutando a restare lontano dal baratro dei disagi emotivi o sto soltanto agitando l’aria attorno alla zoppia che segnerà la sua esistenza di figlio rifiutato? Ettore cresce e diventa maggiorenne: un giovane introverso, studioso, con pochi amici, amante dello sport, attento a evitare relazioni troppo travolgenti. Finite le superiori, inizia l’università. Le spese per la patente, per cure specifiche dovute a un incidente in campo e per la stanza da fuori sede segnano una svolta: Cosetta viene aggirata e lo scambio scabroso sul denaro si trasforma in un battibecco diretto tra i due maschi.

Il primo viaggio lungo da solo Ettore lo compie per andare a trovare suo padre. Ormai è quasi grande, non chiama più la mamma a ogni attrito e non deve nemmeno dirle a che ora andarlo a prendere in stazione: arriverà a casa da solo. È il momento in cui si delinea una relazione autonoma tra i due. Cosetta ne osserva le dinamiche di riflesso e si pone, ancora, le stesse domande. La risposta le arriva, indiretta ma netta, sei mesi fa: Ettore ha aggiunto il cognome della madre a quello del padre e lo usa per presentarsi e per il proprio indirizzo email. È la dimostrazione che resta solo chi c’è stato davvero. Gli altri sono nomi sullo sfondo.

  3. Ricarica la pagina se necessario