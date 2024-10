Diritto di cronaca e tutela dei minori

Mauro Ricca

L’informazione salvaguardi le vittime di violenza

3 ' di lettura

La cronaca e il futuro dei bambini - Foto/Unsplash

È una linea sottile quella che distingue i diritti personali, privati, da quelli pubblici, d’interesse collettivo, compreso quello di cronaca. Un equilibrio che non si ottiene una volta per tutte, bensì va ricercato ogni volta ponendo attenzione, rispettando le regole e sforzandosi di applicarle secondo i principi che le ispirano, in piena coscienza. Ecco perché ben volentieri ospitiamo l’intervento del garante dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Brescia, che afferma – per quan