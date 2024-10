Violenza sessuale a Collio, lo psicologo: «Si protegga la bambina»

Il commento di Alberto Ghilardi, ordinario di Psicologia clinica all’Università di Brescia, dopo l’abuso per il quale la bimba di dieci anni è rimasta incinta

La bimba ha solo dieci anni - Foto di repertorio Ansa

Una gravidanza a quell'età è «innaturale, comporta un salto generazione fortissimo». Ed è difficile da affrontare tanto più se all'origine, come nel caso in questione, c'è la violenza. Alberto Ghilardi, ordinario di Psicologia clinica dell'Università di Brescia, appresa la notizia dalla stampa, parla di una situazione «con diversi livelli di problematicità» che va affrontata subito proteggendo la bambina affinché non perda la fiducia di base.