«Le città di pianura» è il manifesto della provincia italiana

Non ci sono Roma o Milano al centro della scena né Napoli, la Puglia o la Sicilia. Stavolta sul palco scorre un’altra Italia: la pianura veneta, che non è altro che un pezzo dimenticato del Paese . Del road movie si è detto tanto, così come dei paragoni con «Il sorpasso». Quella è la matrice: ma la riconsiderazione dell’errore pseudo-evoluzionistico dell’industrializzazione e del consumo ha un punto di vista meno fatalista di Dino Risi , con la possibilità di sopravvivenza che vive ancora nell’azzardo. Non c’è più bisogno di schiantarsi perché di quel boom che il film di Risi criticava restano solo i ricordi, il paese è già schiantato (come spiega Carlobianchi al tedesco che è venuto in un tardivo Grand Tour a cercare il bello italiano).

Ma quello di Francesco Sossai è soprattutto un film sull’americanizzazione, sul dilagare dei capannoni in quella che era la culla del Rinascimento. La storia sull’amicizia tra i due antieroi bukowskiani e il giovane studente scaraventato nella vita si dipana lungo un tragitto che conta infiniti pit stop in locali e bar. Tra una bevuta e l’altra che non è mai l’ultima scorre in chiave tragica e ironica un paesaggio devastato, anarchico e periferico. Che non è un’esclusiva del Veneto.

Anche la vicina Padania, un’area non formalmente riconosciuta ma fortemente identitaria, sembra richiamare a quel paesaggio contemporaneo. Campi e capannoni, bar con mini-Torre Eiffel e ristoranti con Statue della Libertà in miniatura, palme tra la nebbia e giardini di ville storiche mangiati dall’alta velocità. È qui che la vita per gli abitanti è diversa da quella degli altri, è qui che gli stessi comportamenti umani cambiano e si adattano a quella routine fatta di asfalto e cemento. Ne «Le città di pianura» l’amicizia e la fuga come unica soluzione di vita inseguendo l’ultima bevuta sembrano allora il contraltare poetico al fallimento plastico del capitalismo. La denuncia silenziosa di un popolo.