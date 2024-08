Cattolici in politica, una grande vitalità priva di rappresentanza

La Settimana sociale dei cattolici tenuta a Trieste non ha riscosso l’attenzione che avrebbe meritato

3 ' di lettura

Le Settimane Sociali della Cei si sono tenute a Trieste a inizio luglio

La Settimana sociale dei cattolici tenuta a Trieste non ha certamente riscosso l’attenzione che per più di una ragione avrebbe meritato: anzitutto la presenza di una qualificata rappresentanza delle articolazioni associative e territoriali del mondo cattolico; in secondo luogo il rilievo del tema prescelto – «Al cuore della democrazia» - che rimanda ad un precedente storico, vale a dire la Settimana del 1945 dedicata a «Costituente e Costituzione», la premessa del contributo della cultura cattol