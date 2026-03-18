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«Cari genitori», se in adolescenza il corpo diventa un nemico

Giuseppe Pino Maiolo
Durante l’adolescenza il corpo cambia rapidamente e può diventare fonte di ansia, vergogna e paura. Alcuni ragazzi reagiscono con autocontrollo estremo o rifiuto del cibo. Riconoscere i segnali e intervenire presto è fondamentale per prevenire disagi più profondi
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«Cari genitori», quando il corpo cambia e fa paura
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Cari genitori, oggi parliamo del corpo che cambia in adolescenza, il tempo lungo delle trasformazioni e dei mutamenti. Con il corpo che si trasforma giorno dopo giorno mutano i pensieri, si affacciano nuovi desideri e prendono forma emozioni anche difficili da comprendere e nominare. Tutto diventa fonte di ansia e preoccupazione.

Ricordo un giovane paziente di quasi 18 anni, alto e magro, che entrando in studio si chinò per passare dalla porta dicendo: «Speriamo che mi fermi». Era dominato dalla paura di un corpo incontrollabile, percepito come deforme. Non sorprende nemmeno la ragazza che d’estate vede il proprio corpo attirare gli sguardi degli altri e prova un forte imbarazzo nel sostenere una nuova immagine di sé.

Il bisogno di controllo

La difficoltà di gestire questi cambiamenti può spingere alcuni adolescenti a cercare strategie per arginare l’angoscia. Una ragazza mi raccontò: «Mangiando il mio corpo cresce e si trasforma, allora io non mangio».

È il bisogno di difendersi che porta a forme di autocontrollo esasperato, vissute come una prova di forza o come un tentativo di governare ciò che appare incontrollabile. Quando compaiono segnali come rifiuto del cibo, diete improvvisate o vergogna nel mostrarsi, è necessario intervenire tempestivamente, prima in famiglia e poi con l’aiuto di uno specialista.

Il peso dei modelli online

Oggi il potere dell’immagine diffusa dal web propone modelli di corpi perfetti e seducenti, che alimentano fantasie irrealistiche e sentimenti di inadeguatezza. Questo vissuto può trasformarsi in angoscia, fobia e rifiuto del proprio corpo.

È importante non lasciare soli i ragazzi nella ricerca di risposte che possono diventare pericolose, come accade nei siti che promuovono la magrezza estrema e l’anoressia. Serve agire con urgenza, offrendo ascolto, comprensione e strumenti per affrontare serenamente il cambiamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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