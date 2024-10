Campo largo assente in politica estera

La visione comune manca tra alleati ma anche nello stesso Pd

3 ' di lettura

Giuseppe Conte - Ansa © www.giornaledibrescia.it

La politica estera è una questione importante. In Paesi differenti dall’Italia si rivela semplicemente dirimente: fa saltare le alleanze fra i partiti, e cadere i governi. Da noi, invece, come spesso accade si indossa il «velo di ignoranza» (per dirla con la formula del grande filosofo politico John Rawls) e, per essere più prosaici, «si fa finta di niente». E, dunque, chissà se esiste ancora un luogo della politica etichettabile come «campo largo», ma di sicuro la politica internazionale è stat