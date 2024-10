Campo largo addio: perché a sinistra l’unione non regge

Si è incaricato Giuseppe Conte a decretarne anticipatamente la morte

3 ' di lettura

Giuseppe Conte - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il campo largo era atteso al varco della sua prova di governo. I precedenti, relativi ad analoghe coalizioni di centrosinistra, inducevano a pensare che solo allora sarebbe stato possibile capire se il rassemblement avrebbe tenuto o se avrebbe ceduto, come in passato. Nessuno aveva messo in conto che si potesse dissolvere prima ancora di esser stato costituito. S’è incaricato Giuseppe Conte a decretarne anticipatamente la morte. La sinistra italiana e gli spazi di governo Sorgono spontanee due d