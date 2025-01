BlackRock e Meta: clima, fact-checking e politica del profitto

«Gli algoritmi» che regolano la diffusione delle informazioni finiscono con il «premiare» più le prime notizie che sostengono gli effetti negativi delle norme a salvaguardia dell’ambiente

Tecnologia, clima e ambiente sono legati da molteplici connessioni

Negli ultimi giorni due notizie hanno raccolto commenti analoghi pur essendo riferite ad, apparenti, contesti diversi. La più recente riguarda la decisione del più grande gestore patrimoniale globale BlackRock, noto anche per avere interessi vari nel mondo del calcio (dall’azionariato nel Manchester United alla sottoscrizione di bond che finanziano l’Inter in Italia), di uscire dall’alleanza, nata nel 2021, con altri importanti fondi internazionali, per sostenere (finanziariamente) la salvaguard