Il bello di un giornale come il nostro è il dono della comunità

Di momenti belli, facendo il direttore, ce ne sono molti. Uno dei migliori è incontrare gli abbonati del GdB e accompagnarli al Csq, il Centro Stampa Quotidiani di Erbusco. Un piacere che ha più fonti: lo stupore nell’apprendere il prodigio che può realizzare la mente degli esseri umani nell’ideare, progettare e realizzare un impianto industriale; la meraviglia nel constatare quanti passaggi avvengano al fine da far arrivare nelle case di ciascuno un giornale fatto e finito; la passione di chi vi lavora e a cui si illuminano gli occhi illustrando passo a passo il complesso processo produttivo; la gratitudine evidente delle decine di persone – grandi e piccole, giovani e anziane – al termine della visita guidata, incuranti che da tarda serata si sia fatta ormai notte e ancora curiose di conoscere, sapere.
Alla fine il riconoscimento più bello è quello orecchiato qua e là dalle chiacchiere dei visitatori e che si riassume in questo: «Per quello che fate, per come è realizzato un giornale, costa davvero poco». Eccolo il punto, ciò che toccando con mano la fattura di un quotidiano si comprende limpido: il valore è assai maggiore del prezzo. Lo scriviamo con schiettezza, senza imbarazzo, consapevoli che rispetto agli altri quotidiani il Giornale di Brescia, per una precisa scelta dell’editore, è tra quelli che al lettore costa meno, valendo nel contempo di più.
E non tanto o, meglio, non soltanto per la qualità dell’informazione che offriamo, per come ogni giorno ci sforziamo di raccontare il territorio, per la voce di libertà che rappresentiamo e nemmeno per il portento di recapitare nelle edicole e nelle case di decine di migliaia di bresciani un prodotto che continua la tradizione, disegnando il futuro.
La ricchezza autentica di un quotidiano qual è il nostro sta innanzi tutto nelle persone che ogni giorno ci danno fiducia e lo acquistano, formando una vera e propria comunità. Un connubio che da più di ottant’anni si rinnova e diventa ancor più palese nei momenti riservati agli abbonanti, con una gratitudine reciproca tra chi confeziona il giornale e chi lo legge, un sentimento che unisce e insieme sprona, un’esperienza che si rivela pienamente per quello che è: un dono.