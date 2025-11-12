Bbc travolta dall’effetto Trump, tra manipolazioni e post verità

Un terremoto ha colpito quella che è stata, a tutti gli effetti, un’istituzione del giornalismo del mondo libero, dopo aver rimontato le parole del presidente Usa in modo da farle diventare un incitamento diretto all’assalto del Campidoglio

La sede della Bbc - © www.giornaledibrescia.it

No, non è (più) la Bbc. Né, men che meno, la cara vecchia Auntie (la «zietta»), come veniva denominata in maniera affettuosa da generazioni di sudditi di Sua Maestà. La British Broadcasting corporation ha vissuto in queste giornate le dimissioni di due figure apicali, una delle quali era addirittura il direttore generale (Tim Davie), che se ne è dovuto andare insieme alla ceo della divisione News (Deborah Turness). Un terremoto vero e proprio dentro quella che è stata, a tutti gli effetti, un’is