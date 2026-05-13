Antimicrobici negli animali, quando il rischio arriva all’uomo

L’uso degli antibiotici negli allevamenti resta oggi uno degli snodi più delicati della sanità moderna. Questi farmaci sono indispensabili per curare gli animali malati, tutelarne il benessere e garantire produzioni alimentari sicure. Ma quando vengono impiegati in modo eccessivo o improprio possono favorire la selezione di batteri resistenti.

È qui che un problema veterinario diventa una questione di salute pubblica. Infatti, la comunità scientifica mondiale ritiene di primaria importanza il contenimento dell’antibiotico resistenza, fenomeno diffuso a livello globale e fortemente correlato sia alla quantità di antibiotico utilizzato che all’utilizzo non ottimale. Pertanto, il comparto zootecnico è stato quello maggiormente attenzionato, rendendo obbligatorio lo sviluppo di strumenti di misurazione a livello nazionale, regionale e singola azienda, ruolo ricoperto in Italia dal sistema ClassyFarm .

Leggi anche Antibiotico resistenza, il modello bresciano fa scuola nel mondo

L’antibiotico-resistenza si verifica quando i batteri «imparano» (attraverso determinati meccanismi biologici) a sopravvivere ai farmaci progettati per eliminarli. Questo è un fenomeno che avviene normalmente in natura, ma in zootecnia può essere esacerbato soprattutto in contesti in cui i trattamenti sono frequenti, di massa ed effettuati non utilizzando le molecole corrette. I microrganismi resistenti possono raggiungere l’uomo attraverso più vie: contatto diretto con animali e operatori, contaminazione dell’ambiente, acque e reflui zootecnici. Non si tratta quindi solo di proteggere bovini, suini o pollame, ma di preservare l’efficacia delle terapie antibiotiche per l’uomo.

I dati europei mostrano una situazione in chiaroscuro. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nel 2024 le vendite di antimicrobici per animali destinati alla produzione alimentare sono aumentati del 5,1% rispetto al 2023. Il quadro, però, non cancella i progressi: rispetto al 2018 l’Europa ha ridotto del 24,3% le vendite complessive per animali da allevamento e acquacoltura con l’Italia che segue ampiamente la tendenza al ribasso: dal 2010 la riduzione sulle vendite ha raggiunto quasi il 70%. L’obiettivo comunitario è dimezzare le vendite entro il 2030: un traguardo che richiede continuità e dati affidabili.

Anche le modalità di somministrazione contano. Una quota elevata delle vendite riguarda i farmaci ad uso orale che vengono utilizzati per i trattamenti di gruppo. Questi farmaci, pur essendo talvolta necessari per contenere un focolaio, devono essere limitati, motivati da diagnosi e governati dal veterinario, perché coinvolgono molti animali e possono aumentare la pressione selettiva sui batteri. Per le autorità sanitarie italiane, la priorità è garantire un ambiente salubre per gli animali tramite l’applicazione di protocolli biosicurezza, igiene, vaccinazioni, benessere animale, alimentazione corretta e diagnosi tempestive. Questi sono gli strumenti decisivi poiché la soluzione non è eliminare gli antibiotici dagli allevamenti, ma utilizzarli in modo prudente e razionale.

Mai come oggi è fondamentale applicare l’approccio One Health: salute umana, animale e ambientale sono inseparabili ed interconnesse. Ogni antibiotico risparmiato quando non serve potrebbe essere una cura conservata per chi ne avrà bisogno domani.

*Dirigente Veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna