Agenti di comunità: sicurezza di prossimità, ma non a tempo determinato

È trascorso quasi un quarto di secolo – era il gennaio 2003 – da quando a Brescia furono introdotti poliziotto e carabiniere di quartiere. Divise dedicate e cellulare a disposizione di commercianti e residenti, sarebbero dovuti essere (e in parte furono) «antenne riceventi e trasmittenti», come le salutò l’allora questore Paolo Scarpis.

Un strumento di prossimità, per il Viminale (ministro Pisanu, governo Berlusconi II), che li aveva introdotti nelle principali città dello Stivale. Tuttavia nel 2011 (ministro Maroni, Berlusconi IV), i tagli posero fine all’esperienza, dopo il temporaneo affiancamento di personale dell’Esercito (si parlò di «penne nere di quartiere»).

Nel frattempo, già dal 2001, la Leonessa varava le sedi decentrate della Locale (fra le prime quella dell’Oltremella) e ancora nel 2006 in Loggia se ne invocava l’adozione in più quartieri. Peccato che dal 2010 ne fosse avviata la progressiva chiusura nell’ambito della riforma del Corpo: meglio liberare agenti dalle scrivanie per averli sulla strada.

Scelte analoghe segnarono anche presìdi dello Stato, come il posto di Polizia di piazza Repubblica: una meteora. Modelli e formule diverse, insomma, pur nel nobile intento di rispondere alla esigenza di sicurezza di chi vive la città, periferie incluse, hanno spesso sortito effetti parziali – con risorse disperse in tanti rivoli – per la mancata continuità. L’auspicio è che la lezione del passato serva a dare prospettiva ai nuovi agenti di comunità, al di là degli steccati politici. Per non farne l’ennesimo servizio a tempo determinato.