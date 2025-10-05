Un’ortaglia molto mal coltivata

Ogni tanto sarebbe bene fermarsi a riflettere

Coltivazione di un orto

Hanno prodotti frutti incredibilmente abbondanti, ma ora è arrivato il tempo del riposo. Questa settimana ho tolto i pomodori dal mio orto, è l’inesorabile ciclo della vita. Le piante erano in verità ancora cariche, ma ormai la maturazione è pressoché impossibile; ho comunque messo in una cassettina di legno molti pomodori verdi, vedremo gli sviluppi. Mentre eseguivo le varie attività, riflettevo su quanto mi rassereni lavorare nell’orto. Mi rasserena l’anima come raramente mi capita, non ho cer