Tutti a tavola come i nostri antenati

Il tempo è finalmente arrivato, la stagione dell’ortaglia è ufficialmente iniziata. Il primo a scendere in campo è stato il sedano. Quest’anno ne ho messe a dimora ben quarantotto piantine, se ognuna mi appagherà con almeno un etto di prodotto il raccolto si potrà attestare sui cinque chili.

Le attese sono sempre molto alte, ma i precedenti mi portano a ben sperare. Se così andasse, oltre ad arricchire i minestroni invernali, il sedano potrebbe arricchire anche la dieta del mio cane. Essendo io sempre al passo coi tempi, pronto a raccogliere le nuove sfide della modernità che avanza, ho deciso di reimpostare la sua alimentazione passando alla paleo dieta, un ritorno alle origini insomma. Un regime alimentare naturale, che mira a nutrire gli animali domestici con ingredienti freschi, non processati a datti anche al consumo umano. Addio a crocchette e bocconcini, ora ci siede tutti insieme a tavola.

Ci sono vari menù, fondamentale che ci sia una parte di carne fresca, bene anche pesce e uova. Apprezzate le ossa polpose. In rete ho trovato aziende che ti mandano a casa il pasto completo, in una variante era proposta la testa di un coniglio, cruda ovviamente. Che meraviglia, mi sembra già di vedere il mio Pepe che gira per il salotto con in bocca un quarto di pollo. Possono chiaramente mangiare anche carne cotta, ma non nello stesso pasto. Quindi se una domenica lui ha voglia di faraona cruda anche io per non creargli disturbi digestivi mi adeguerò. E poi torneremo insieme nelle caverne.