Giornale di Brescia
Abbonati
Oltre il giardino

Tutti a tavola come i nostri antenati

Ritorno alle origini anche per i nostri animali
Un cane che mangia carne cruda
Un cane che mangia carne cruda
AA

Il tempo è finalmente arrivato, la stagione dell’ortaglia è ufficialmente iniziata. Il primo a scendere in campo è stato il sedano. Quest’anno ne ho messe a dimora ben quarantotto piantine, se ognuna mi appagherà con almeno un etto di prodotto il raccolto si potrà attestare sui cinque chili.

Le attese sono sempre molto alte, ma i precedenti mi portano a ben sperare. Se così andasse, oltre ad arricchire i minestroni invernali, il sedano potrebbe arricchire anche la dieta del mio cane. Essendo io sempre al passo coi tempi, pronto a raccogliere le nuove sfide della modernità che avanza, ho deciso di reimpostare la sua alimentazione passando alla paleo dieta, un ritorno alle origini insomma. Un regime alimentare naturale, che mira a nutrire gli animali domestici con ingredienti freschi, non processati a datti anche al consumo umano. Addio a crocchette e bocconcini, ora ci siede tutti insieme a tavola.

Ci sono vari menù, fondamentale che ci sia una parte di carne fresca, bene anche pesce e uova. Apprezzate le ossa polpose. In rete ho trovato aziende che ti mandano a casa il pasto completo, in una variante era proposta la testa di un coniglio, cruda ovviamente. Che meraviglia, mi sembra già di vedere il mio Pepe che gira per il salotto con in bocca un quarto di pollo. Possono chiaramente mangiare anche carne cotta, ma non nello stesso pasto. Quindi se una domenica lui ha voglia di faraona cruda anche io per non creargli disturbi digestivi mi adeguerò. E poi torneremo insieme nelle caverne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
paleo dieta
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario