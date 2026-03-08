Giornale di Brescia
Il profumo dell’erba tagliata in Val Palot è una madeleine proustiana

Quando diventi romantico tuo malgrado: basta tornare nei luoghi d’infanzia, con quell’odore di montagna che ti accarezza l’anima
Uno scorcio estivo della Val Palot
Ho un legame di profondo affetto con la Val Palot. Quand’ero piccolo (nel secolo passato) andavamo in vacanza in una piccola casetta dal fascino antico già allora. Entravi e l’odore di montagna ti avvolgeva, ti accarezzava l’anima. E poco importa che fosse un misto di umidità e fumo del camino, le grandi passioni ti conquistano senza tanti fronzoli.

Ma a farmi letteralmente impazzire era il profumo dell’erba appena tagliata: corposa, un misto di chissà quante varietà erboree. Un aroma che poi mutava sotto il sole man mano che si trasformava in fieno. Io mi sedevo in un angolo del prato, chiudevo gli occhi, e come un cane da trifola annusavo l’aria carica di quell’inebriante essenza naturale. Impossibile riprodurre quel profumo, se ci penso quasi mi commuovo.

Diciamo che l’eleganza olfattiva (mi si passi la licenza poetica) dell’erba appena tagliata potrebbe essere paragonata alle madeleine di Proust, ma non siamo qui a ostentare letture pregiate. Quell’entusiasmante emozione si ripropone, e mi pervade il corpo, quando falcio l’erba del mio giardino. Un compito già assolto, ogni anno mi piace essere il primo della via a tornare in campo, è una sfida che gli altri non conoscono, ma vincere mi gratifica comunque. La primavera e l’estate sono scandite dalla tosatura del prato, è una delle attività che più mi appassionano, financo mi rilassano. E al termine, ogni volta, mi siedo in un angolo ad annusare l’aria, ingrigito ma in fondo sempre uguale a quel bambino della Val Palot.

