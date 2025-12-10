«Voci dal futuro»: GdB e Italmark guidano gli studenti nella creazione di video podcast

Hanno imparato le basi dello storytelling, conosciuto da vicino i linguaggi del giornalismo e sperimentato l’uso della voce davanti a un microfono. Ora per i cinquanta studenti degli istituti Arnaldo e Canossa, protagonisti del progetto di Pcto «GdB Voci dal futuro» promosso dal Giornale di Brescia in collaborazione con Italmark, è arrivato il momento di mettersi alla prova con la realizzazione dei loro video podcast.

Dalla teoria alla pratica

Nei primi tre incontri formativi in Sala Libretti, i ragazzi hanno partecipato a un percorso che li ha accompagnati passo dopo passo nella scoperta del linguaggio dei video podcast.

Gli studenti del Pcto a lezione con Matteo Villa e Loreta Minutilli

Nel primo appuntamento, con i tutor Matteo Villa e Loreta Minutilli, gli studenti hanno esplorato che cos’è un video podcast e come può diventare uno strumento per raccontare le persone e le idee che cambiano il mondo.

Nel secondo incontro, gli stessi formatori hanno guidato i ragazzi nella costruzione di una puntata: dalla scelta del tema alla scrittura del testo, fino alla gestione della voce e delle emozioni. Un lavoro che li ha portati anche a confrontarsi con gli elementi tecnici del formato – editing, suoni, sigla, ritmo, effetti sonori e cura dell’audio – per comprendere come ogni dettaglio contribuisca a dare identità e forza al racconto.

Il terzo appuntamento, con il giornalista Andrea Cittadini e l’operatore televisivo Matteo Berta, li ha portati dietro le quinte della produzione, mostrando concretamente come nasce e si realizza un video podcast attraverso l’esempio del format «Delitti bresciani».

Gli studenti del Pcto a lezione con Andrea Cittadini e Matteo Berta

«Da tutor, quello che mi porto a casa è l’emozione dell’incontro con i ragazzi – ha raccontato Matteo Villa –. Nel corso delle lezioni hanno esercitato competenze diverse: scrittura, voce, tecnologia. È importante dotarli di skill utili anche per il mondo del lavoro». Gli fa eco Loreta Minutilli: «Li ho visti davvero molto ingaggiati e felici di avere un palcoscenico dove potersi esprimere liberamente».

Le idee prendono forma

Terminata la fase formativa, gli studenti sono ora impegnati nella scelta dei protagonisti dei loro video podcast, figure giovanili che hanno lasciato – o lasceranno – un segno nel mondo.

Gli studenti hanno provato a speakerare un video podcast

Le prime idee sono già emerse in classe – le potete scoprire nell’articolo dedicato (cliccando qui) –, ma il lavoro di selezione è ancora in corso e si affinerà nelle prossime settimane, man mano che i gruppi entreranno nella fase di scrittura.

Entusiasmo e curiosità si intrecciano alle prime emozioni: tra chi vuole scrivere, chi sogna di curare il montaggio e chi di prestare la propria voce, il progetto è già diventato un’occasione di crescita e confronto. «Comunque vada – hanno commentato gli studenti – abbiamo già imparato molto: l’importanza dei silenzi, della voce e di come una storia debba interessare chi ascolta, ma soprattutto chi la racconta».

Il sostegno di Italmark

Mauro Odolini, manager della sostenibilità di Italmark

Presente all’ultimo incontro anche Mauro Odolini, manager della sostenibilità per Italmark, che ha ribadito l’impegno dell’azienda nel sostenere i giovani: «Siamo tutti molto curiosi di vedere cosa realizzerete – ha detto ai ragazzi –. È bello vedere il vostro entusiasmo e l’energia che mettete in questo progetto, che anche in azienda stiamo seguendo con grande interesse».

Continua a seguire «GdB Voci dal futuro» sul sito del Giornale di Brescia, con articoli, servizi e contenuti multimediali dedicati.